Волонтеры в Ногинске начали изготавливать подушки для раненых бойцов СВО

Волонтеры Центра культуры «Глухово» начали изготавливать специальные подушки различных форм для раненых военнослужащих, находящихся в госпиталях на реабилитации. Кроме этого, участники клубов и жители собирают материальную и гуманитарную помощь.

Ногинский центр культуры и творчества «Глухово» с первых дней специальной военной операции организовал клубы по изготовлению и сбору гуманитарной помощи. В каждую посылку они вкладывали рисунки, открытки и письма с добрыми пожеланиями. Также мастерят различные сувениры и игрушки, вяжут теплые носки, собирают одежду, обувь, постельное белье, медицинские принадлежности, сушат фрукты. Все это позже передают волонтерским группам для передачи бойцам. В мае в Центре культуры был установлен станок для плетения маскировочных сетей.

Волонтеры Центра культуры начали изготовлять специальные подушки различных форм для раненых военнослужащих, находящихся в госпиталях на реабилитации. Жители Богородского округа могут обратиться к ним, чтобы оказать помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал охватить семьи участников СВО особым внимание и заботой в праздничные дни. Эту работу усилят во всех городских округах региона.