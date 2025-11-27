Волонтеры в Наро-Фоминске навестили бойцов СВО на реабилитации в госпитале

Женщины подмосковного Наро-Фоминска испекли пирожки для раненных защитников. Они навестили бойцов СВО, которые находятся на лечении в госпитале.

Встречу организовали активистки женского движения «Единой России». Они принесли домашнюю выпечку, чтобы порадовать бойцов. К инициативе присоединились воспитатели детского сада «Полянка» и представительницы местного отделения Общества инвалидов.

В администрации Наро-Фоминска отметили, что женщины подарили частичку тепла тем, кто с оружием в руках защищает Отечество.

«Вы нам очень нужны, выздоравливайте скорее и возвращайтесь домой», — такие слова слышали в тот день бойцы.

Военнослужащие добавили, что такая поддержка лечит не менее эффективно, чем самые лучшие лекарства.

