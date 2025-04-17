Волонтеры в Мытищах изготовили маскировочные сети для бойцов СВО

Студенческий волонтерский отряд Российского университета кооперации в Мытищах посетил автономную некоммерческую организацию «От сердца к сердцу». Под руководством опытных волонтеров студенты освоили технику плетения маскировочных сетей, которые отправят в зону специальной военной операции.

Встречи организованны по инициативе Молодежного совета при главе Мытищ. Они проходят регулярно и направлены на поддержку военнослужащих.

«Регулярные встречи с волонтерами штаба стали важной частью нашей волонтерской работы», — отметила член Молодежного совета при главе Мытищи Марина Дмитриева.

Инициатива Молодежного совета по созданию таких отрядов в учебных заведениях позволяет постоянно оказывать помощь нашим защитникам. Каждая встреча дает возможность не только научиться чему-то новому, но и почувствовать себя частью важного дела.

Волонтер «От сердца к сердцу» Татьяна Альмухаметова подчеркнула, что плетение сетей — это трудоемкий процесс, в котором ребята с усердием и старанием резали ленты и вплетали их в основу сетей.