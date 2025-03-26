Волонтеры в Луховицах сплели более 4 тысяч маскировочных сетей для бойцов СВО

Центр помощи участникам специальной военной операции в округе работает уже два с половиной года. За это время добровольцы изготовили более четырех тысяч маскировочных сетей.

Молодогвардейцы и еще десятки неравнодушных жителей Луховиц льют окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети. Варианты изделий разные: летний, зимний и для межсезонья. В зоне СВО маскировочные сети — одна из самых необходимых вещей. Они уберегают технику и личный состав от ударов беспилотников и бомбардировщиков.

Отвозит гуманитарный груз бойцам Юрий Куликов. За его плечами более 30 поездок и не одна тысяча километров. Помогают волонтеры из Луховиц десяткам подразделений по всей линии фронта — от Харькова до Донецка.

Добровольцы также шьют одежду для солдат, маскировочные плащи, а в конце прошлого года стали изготавливать противодроновые одеяла для техники. Под ними машины не заметны для беспилотников с тепловизором. В зону СВО уже отправили 500 одеял.