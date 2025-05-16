Волонтеры в Лосино-Петровском передали продукты и лекарства семьям бойцов СВО

В городском округе Лосино-Петровский продолжается системная работа по поддержке семей участников специальной военной операции. В рамках этой инициативы семьям передаются продукты длительного хранения, средства личной гигиены, лекарственные препараты и другие необходимые товары, облегчающие повседневную жизнь.

Особое внимание уделяется и психологической помощи, а также консультациям по юридическим и социальным вопросам, что позволяет комплексно поддерживать благополучие семей.

Кроме того, детское волонтерское объединение «Нити единства», состоящее из учащихся образовательных учреждений округа, изготовило и передало семьям браслеты как символ единства и поддержки.

Администрация городского округа Лосино-Петровский подчеркивает, что помощь семьям участников СВО остается приоритетной задачей. Заместитель главы округа Валентина Тропанец выразила благодарность ООО «Щелковский МПК» и сотрудникам социальной сферы за активное участие и неравнодушие.

Работа по поддержке продолжается, и администрация намерена и дальше прилагать все усилия для обеспечения комфорта и благополучия семей героев.