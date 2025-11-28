Волонтеры в Люберцах отправят более 300 окопных свечей в зону СВО

Волонтеры благотворительного фонда «Домашний очаг» в Люберцах получили 120 килограммов парафина. В ближайшее время активисты изготовят около 300 окопных свечей, которые отправят в зону СВО.

Парафин передали при содействии депутата Московской областной Думы от фракции «Единая Россия» Лидии Антоновой. Благодаря этой помощи военнослужащие получат свечи, которые станут источником света и тепла. Это особенно важно в полевых условиях зимой.

«Это тот груз, который уже сейчас в руках наших волонтеров превращается в окопные свечи. Через несколько часов это уже сотня порций тепла для ребят на передовой. Под Новый год это особенно важно. Пусть греет их тепло наших сердец, лучик домашнего очага, свеча, сделанная с любовью», — отметила руководитель фонда Марина Исаева.

За два года работы фонда «Домашний очаг» в зону СВО отправили более 27 тысяч блиндажных свечей. Волонтеры также изготовили 260 маскировочных сетей и более 1,5 тысяч нашлемников.