Волонтеры в Красногорске собрали гумпомощь для бойцов СВО

Из Красногорска отправили гуманитарный груз для бойцов СВО, в который вошли теплые вещи, маскировочные сети, генераторы, а также блины — традиционный символ Масленицы, празднуемой на этой неделе. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Артур Бадретдинов.

Сбор необходимых вещей организован при участии Ассоциации ветеранов СВО Московской области и Центра помощи «Забота». По словам Артура Бадретдинова, такие акции проходят на постоянной основе благодаря поддержке центра, открытого в Красногорске по инициативе депутата Госдумы Сергея Колунова и благотворительного фонда «СК Развитие».

«В этот раз мы собрали все, что нас попросили бойцы: генераторы, теплые вещи, масксети. Но поскольку сейчас Масленица, мы решили порадовать ребят блинами. Их более 500 штук, и я уверен, что они с удовольствием их съедят, зарядятся нашими положительными эмоциями в этот светлый праздник», — отметил парламентарий.

Доставкой груза займется исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова. Артур Бадретдинов напомнил, что центр помощи участникам СВО «Забота» находится в бизнес-центре «Красногорск Плаза».

«Все неравнодушные жители могут принести помощь, написать письмо. Наши бойцы это очень ценят и ждут», — подчеркнул депутат.