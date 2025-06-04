Волонтеры в Красногорске отправили партию гумпомощи в зону СВО

Центр помощи «Забота» при поддержке депутата Госдумы и сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергея Колунова отправил на Запорожское направление ценный груз с необходимым оборудованием для бойцов. В состав отправки вошло около 80 единиц техники, включая определители дронов и аккумуляторы для раций.

Также отправили продукты питания, теплую одежду, сшитую волонтерами из городского округа Истра и автозапчасти по просьбе военнослужащих.

«Сегодня груз по объемам получился небольшой, но достаточно дорогостоящий, потому что там специальная техника. Бойцы, находящиеся в Запорожской области, попросили закупить аккумуляторы для батарей и дополнительную технику для дронов. Груз собирали все вместе, как обычно: центр «Забота», неравнодушные жители, Ассоциация ветеранов СВО и, конечно, депутат Госдумы Сергей Владимирович Колунов оказал большую финансовую помощь, чтобы мы могли самостоятельно все довезти», – рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Красногорска Артур Бадретдинов.

Заместитель председателя Общественной палаты муниципалитета и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Александр Валуев добавил, что в этот раз на фронт отправятся также колеса, фары и рулевые рейки для ремонта автотранспорта.

«На сегодняшний день на передовой активно используются «ГАЗели», «УАЗики». Всему необходим ремонт. Все, что нужно для этого, мы везем», – отметил он.