Волонтеры в Котельниках передали партию гуманитарной помощи в зону СВО

Волонтеры из Котельников посетили Курскую область с гуманитарной миссией. Они передали им помощь с предметами первой необходимости на фронте.

В состав команды вошли руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Рания Ибрагимова, исполняющая обязанности руководителя отделения «Молодой гвардии» Светлана Кормильцына и предприниматель Евгений Л. Они передали гуманитарную помощь военнослужащим, которые защищают границы Курской области. Житель Красногорска, Михаил Лысак, именно там выполняет боевые задачи.

Точку сбора выбрали во Льгове за 50 километров до Рыльска и Суджи. Волонтеры постарались передать все необходимое — от средств личной гигиены до одеял. Неравнодушные жители отправили свежеиспеченный хлеб.

Руководитель организации «Золотые руки Ангела» в Котельниках Валентина Зюзь передала маскировочные и антидроновые сети, одеяла, провизию, которую помогали собирать жители и сотрудники администрации города.