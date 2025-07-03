Волонтеры в Химках отправили порядка 50 килограммов медикаментов бойцам СВО

Активисты в Химках приняли участие в сборе предметов первой необходимости для тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Акцию провели в честь Дня ветеранов боевых действий.

Неравнодушные жители собрали около 50 килограммов медикаментов и индивидуальных аптечек с сопровождающими инструкциями. Состав посылки сформировали, ориентируясь на запрос военнослужащих. Авто-волонтер Екатерина в ближайшее время передаст гуманитарный груз на передовую.

«Эта акция — наш вклад в общее дело поддержки защитников Отечества. Каждая отправленная аптечка может спасти жизнь бойцу. Особенно символично, что помощь собираем в преддверии Дня ветеранов — это наш способ сказать спасибо всем, кто защищает страну», — сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Подобные акции в Химках проводят регулярно. Таким образом, с 2022 года активисты округа передали участникам специальной военной операции более 500 тонн груза.