Волонтеры в Химках организовали мастерские по изготовлению масксетей

Активисты «Молодой Гвардии» в Химках организовали мастерские по изготовлению маскировочных сетей. В школах города установили специальные рамки для плетения, что позволило подключить к процессу больше участников.

В Химках продолжается системная работа по поддержке участников специальной военной операции. С начала СВО жители передали военнослужащим свыше 500 тонн гуманитарной помощи. Помимо изготовления маскировочных сетей, волонтеры организуют сбор необходимых вещей, а школьники пишут письма со словами поддержки бойцам.

«Отрадно видеть, как молодое поколение химчан со школьной скамьи осознает важность патриотизма и долга перед Отечеством. Ребята вносят свой вклад в приближение нашей общей Победы», — сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Для желающих помочь работает центр поддержки участников СВО: +7 (495) 793-09-88. Режим работы: будни с 09:00 до 19:00, выходные с 12:00 до 16:00.

