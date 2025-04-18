Волонтеры в Балашихе сдали шесть литров крови для бойцов СВО

Акция по сдаче крови, организованная в преддверии Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, прошла в Балашихе. Участники мероприятия сдали шесть литров крови, которая будет направлена в центр переливания крови для нужд в зоне специальной военной операции.

В акции приняли участие депутат Совета депутатов Антон Орешков, члены «Молодой Гвардии Единой России» и другие неравнодушные жители.

«Мы ежегодно сдаем кровь, стремясь помочь тем, кто в ней нуждается. Будучи волонтерами, мы не можем оставаться равнодушными к этой важной миссии и стараемся вдохновить молодежь следовать нашему примеру», — сказал руководитель местного отделения МГЕР Алексей Егоров.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов выразил благодарность подмосковным донорам за их великодушие и благородные поступки. Он подчеркнул, что в прошлом году областной центр крови заготовил свыше 70 тонн крови и ее компонентов, благодаря поддержке 79 предприятий и учебных заведений региона.

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови, учрежденный в 2007 году в память о первом успешном переливании крови в отечественной практике, проведенном 20 апреля 1832 года петербургским акушером Андреем Вольфом. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам донорства и службы крови.