Волонтеры в Балашихе изготовили окопные свечи для бойцов СВО

В Балашихе продолжается активная поддержка военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» принимают участие в различных акциях, направленных на помощь защитникам Родины.

В общественную приемную партии обратились активисты «Фонда „Защита“» с просьбой о помощи с сырьем для производства окопных свечей. Молодогвардейцы откликнулись на запрос и передали 20 килограммов церковных огарков от Троицкого храма в микрорайоне Железнодорожный. Эти огарки будут использованы для изготовления окопных свечей, которые необходимы бойцам на передовой.

«Они могут сушить вещи, разогревать еду и освещать укрытия», — отметил член фракции «Единая Россия» и председатель правления «Фонда „Защита“» Сергей Чураков.

Кроме того, «Фонд „Защита“» получил еще одну значительную помощь от Любови К., матери двоих бойцов, которая передала 20 пар связанных вручную шерстяных носков и медикаменты. Эти вещи также войдут в состав нового гуманитарного груза, который отправят в зону СВО в ближайшее время.

Напомним, желающие стать защитниками Родины могут обратиться в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который работает в Балашихе.