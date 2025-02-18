Волонтеры в Балашихе изготовили 100 окопных свечей для бойцов СВО

Добровольцы местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе принимают участие в различных акциях помощи бойцам специальной военной операции. Они изготовили для защитников сотню окопных свечей и пять браслетов.

В Центр объединения гражданских инициатив «Единые» в Балашихе обратился руководитель салона красоты Кирилл Муравьев с просьбой провести мастер-класс по изготовлению окопных свечей и плетению браслетов выживания для своих сотрудников, находящихся на передовой.

В ответ на просьбу волонтеры изготовили для военнослужащих партию свечей и пять браслетов. Все изделия войдут в очередную партию гуманитарного груза, который уже в ближайшее время отправят в зону специальной военной операции.

«Сплоченная и дружная команда — это фундамент, на котором держится любая организация. Мотивированные люди, работающие вместе ради достижения общей цели, способны в буквальном смысле свернуть горы. Но сплоченность не появляется сама по себе, ее нужно выстраивать кирпичик за кирпичиком», — рассказал член фракции «Единая Россия», председатель правления Фонда Сергей Чураков.

Эта инициатива стала частью большой программы поддержки военнослужащих, направленной на улучшение их условий жизни и боевого духа.