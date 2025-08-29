Волонтеры Солнечногорска отправили экскаватор и оборудование для бойцов СВО

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков передал Ассоциации ветеранов СВО округа экскаватор, предназначенный для инженерных и восстановительных работ в зоне специальной военной операции. Советник главы округа Виктория Куракова вместе с представителями Ассоциации лично доставила технику и оборудование военнослужащим на передовую.

Передача спецтехники командиру подразделения состоялась в ходе масштабной поездки, организованной для оказания поддержки бойцам и жителям освобожденных территорий.

«В Ассоциацию поступил запрос о необходимости мобильного экскаватора, отреагировали оперативно. Помимо спецтехники также передали нашим защитникам аккумуляторы для дронов, сцепление для внедорожника, основы для сборки батарей для раций, тепловизоров и другой критически важной аппаратуры», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Экскаватор будут использовать для рытья окопов, возведения укрытий, расчистки дорог и выполнения иных инженерных задач.