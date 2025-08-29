Волонтеры Солнечногорска отправили экскаватор и оборудование для бойцов СВО
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков передал Ассоциации ветеранов СВО округа экскаватор, предназначенный для инженерных и восстановительных работ в зоне специальной военной операции. Советник главы округа Виктория Куракова вместе с представителями Ассоциации лично доставила технику и оборудование военнослужащим на передовую.
Передача спецтехники командиру подразделения состоялась в ходе масштабной поездки, организованной для оказания поддержки бойцам и жителям освобожденных территорий.
«В Ассоциацию поступил запрос о необходимости мобильного экскаватора, отреагировали оперативно. Помимо спецтехники также передали нашим защитникам аккумуляторы для дронов, сцепление для внедорожника, основы для сборки батарей для раций, тепловизоров и другой критически важной аппаратуры», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Экскаватор будут использовать для рытья окопов, возведения укрытий, расчистки дорог и выполнения иных инженерных задач.
«Передача техники в рамках гуманитарной миссии — конкретная и необходимая помощь. Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска регулярно проводит подобные мероприятия и поездки, чтобы наши защитники знали — за ними стоит крепкий тыл, на который всегда можно положиться», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Иван Цыбуля.
Чтобы присоединиться к работе Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, можно обращаться по телефону: 8-996-966-33-70. Внести вклад в помощь бойцам, их семьям и жителям приграничных территорий можно в Центре Ассоциации ветеранов СВО по адресу: ТЦ «Солнечный», улица Красная, дом 22 А, 1 этаж.