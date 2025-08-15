Волонтеры Шатуры отправили более 80 маскировочных в зону СВО

В штабе Общественной палаты муниципального округа Шатура продолжается сбор и отправка помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Активисты занимаются изготовлением окопных свечей, сушат лечебные травы и плетут маскировочные сети — эта работа ведется с 2022 года, поскольку общественники не могли остаться равнодушными к происходящему.

Заместитель председателя Общественной палаты Наталия Зюзина, чье семейство напрямую связано с зоной СВО — ее супруг служит там, — рассказала, что сначала они учились делать окопные свечи методом проб и ошибок. Благодаря поддержке местных жителей и предпринимателей, удалось изготовить уже более семи тысяч свечей и свыше 80 маскировочных сетей, которые отправлены бойцам.

Помимо этого, жители округа приносят продукты, одежду, медикаменты и другие необходимые вещи, которые направляются не только военнослужащим, но и мирным жителям приграничных районов. В прошлом году активисты начали заготавливать ароматные травы для чаев — листья малины, смородины, мяты и других растений.