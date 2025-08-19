Волонтеры Подмосковья собрали 20 тонн гумпомощи с начала августа

Сегодня во всем мире отмечают День гуманитарной помощи — дату, которая напоминает о важности поддержки людей в трудных жизненных обстоятельствах. В Подмосковье к этому дню относятся особенно серьезно. С апреля 2022 года здесь действует большой проект «Доброе дело», созданный по инициативе учеников гимназии имени Примакова. Его цель — помощь бойцам СВО, жителям Донбасса и приграничных территорий.

«В преддверии 1 сентября мы организовали специальный сбор для детей Донбасса и, конечно, участников СВО. „Доброе дело“ в очередной раз доказало, как много в Подмосковье неравнодушных людей. Мы видим, как с каждой такой акцией наше сообщество только крепнет, а люди, однажды принеся помощь, становятся постоянными участниками проекта», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

С 4 по 17 августа «Волонтеры Подмосковья» провели очередной сбор гуманитарной помощи. Жители региона активно подключились к акции, и в итоге удалось собрать более 20 тонн необходимых вещей. Среди них — медицинские средства, техническое оборудование для военных и школьные принадлежности для детей.

«Для меня, как для волонтера „Доброе дело“ — это возможность принести максимум пользы. Всегда очень эмоционально проходят сборы: бабушки и дедушки со слезами просят передать гостинцы бойцам, жены и дети военнослужащих гордо рассказывают истории о героях в своей семье», — сказала волонтер из Сергиева Посада Анастасия Популова.

За время специальной военной операции волонтеры Московской области собрали и отправили более 8,4 тысячи тонн гуманитарной помощи.