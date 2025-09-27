Волонтеры передали гуманитарный груз ветеранам СВО Люберец

Сторонники партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии» в городском округе Люберцы организовали сбор и передачу гуманитарной помощи местному отделению Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Сбор проходил в образовательных учреждениях округа.

В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты и вещи первой необходимости — все то, что сейчас особенно нужно нашим ребятам. В каждый предмет, отправленный на передовую, вложены тепло людских сердец и искренняя признательность тем, кто оберегает нашу страну.

«Мы стараемся поддерживать наших защитников и будем продолжать помогать всем, чем можем. Совместными усилиями мы сможем сделать многое для наших бойцов. Спасибо всем, кто принял участие в сборе груза», — отметил заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Николай Чернобровкин.

В ближайшее время груз отправится на передовую.