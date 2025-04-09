Волонтеры обучили студентов в Мытищах плести маскировочные сети для бойцов СВО

Ребята из Государственного университета просвещения посетили волонтерский штаб автономной некоммерческой организации «Золотые руки Ангела» в городском округе Мытищи. Студенты помогли добровольцам в плетении маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции.

По словам члена Молодежного совета главы городского округа Мытищи, студентки Государственного университета просвещения Анастасии Шныревой, на заседаниях во время обсуждения таких выездов ребята захотели делать что-то полезное для фронта.

«Сегодняшняя поездка — это только начало, и мы видим, как это важно и нужно», — отметила Анастасия Шнырева.

Студентам провели подробный инструктаж и продемонстрировали технику плетения. Волонтеры штаба показали ребятам готовые изделия для примера.

Студенческие волонтерские бригады планируют проводить подобные выезды регулярно. Их цель — объединение молодежи, помощь участникам специальной военной операции и формирование единого духа у молодежи.