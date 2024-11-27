Волонтеры Лосино-Петровского отправили гумпомощь госпиталям в зоне СВО

Партийцы «Единой России» подготовили к отправке гуманитарный груз. Часть передадут в интернат для детей, а другую — в госпитали для больных и раненых.

Сбор и отправку груза организовали муниципальные депутаты Гузаль Данилова и Сергей Алтунин, а также активисты «Молодой гвардии».

Совместными усилиями они собрали груз по коробкам. В дальнейшем партии распределят по адресам. Бойцы получат вещи, которые помогут им на полях сражений. Часть передадут в интернат для детей, чтобы создать для воспитанников комфортные условия проживания и обучения. Третью партию отправят в госпиталь, где раненые и больные также нуждаются в поддержке и заботе.

«Мы объединяем усилия, чтобы сделать мир вокруг нас лучше, и каждый предмет — проявление нашей заботы и солидарности. Мы должны помнить, что даже самые маленькие действия могут оказать огромное влияние на жизнь тех, кто в этом нуждается», — сказал Сергей Алтунин.

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