Волонтеры Красногорска изготовили снаряжение для бойцов СВО

Добровольцы из Центра поддержки участников СВО и их семей на постоянной основе оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Они плетут маскировочные и антидроновые сети, делают браслеты выживания, сухие души и блиндажные свечи.

Руководитель проекта Наталья Фаттахова отметила жизненную необходимость качественного снаряжения для защитников Отечества, которое изготовили волонтеры. Это не просто защита блиндажей, это щит для техники и минометов, оберегающий бойцов от смертельной опасности.

«Родители и жены участников СВО обращаются с просьбами о сетях определенных расцветок, ведь каждая деталь имеет значение», — рассказала Наталья Фаттахова.

Несмотря на самоотверженность волонтеров, рабочих рук в центре не хватает. Здесь будут рады всем, кто желает оказать помощь военнослужащим в зоне СВО. Среди добровольцев есть люди разных возрастов и профессий, для каждого находится дело. Одни собирают гуманитарную помощь, другие вяжут носки, третьи организовывают благотворительные мероприятия.

Центр поддержки участников СВО и их семей приглашает присоединиться к единомышленникам по адресам: Красногорск, улица Кирова, дом 1 или Ильинское шоссе, дом 1а.