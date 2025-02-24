Волонтеры Коломны отправили посылки ко Дню защитника Отечества бойцам СВО

Эта отправка дополнительной помощи участникам спецоперации стала для коломенского добровольческого объединения «ZOV. Своих не бросаем» уже четвертой. За все время проведения СВО к волонтерской организации присоединилось более четырех тысяч участников.

В партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих вошли маскировочные сети, генераторы, отопители, газовые баллоны, оптика, средства связи и продуктовые наборы. На фронт также отправили детские письма, рисунки и подарки ко Дню защитника Отечества

Волонтеры «ZOV. Своих не бросаем» занимаются не только сбором гуманитарной помощи. Они изготавливают маскировочные сети, готовят домашние обеды длительного хранения, а в ночь перед отправкой грузов пекут пирожки для бойцов.

Основатели сообщества — супруги Григорий и Елена Галкины — планируют открыть при Музее боевой славы в Коломне отдельную экспозицию, посвященную специальной военной операции. У Галкиных имеется уже немало будущих экспонатов, которые они привезли с фронта или получили от бойцов: личные вещи солдат и офицеров, трофейные находки и образцы боевого снаряжения. Глава округа Александр Гречищев поддержал инициативу супругов.