Волонтеры из Воскресенска подали заявки на участие в праймериз «Единой России»

Часть заявлений — от молодых людей до 35 лет, также от медицинских работников, педагогов и участников специальной военной операции. С начала кампании зарегистрировано уже более 500 человек — это больше, чем в 2021 году.

Такой рост числа участников предварительного голосования объясняют доверием граждан к «Единой России» и желанием вместе развивать регионы.

Глава округа, секретарь местного отделения партии Алексей Малкин подчеркнул важность участия в голосовании людей, которые связаны с событиями на передовой. Среди них — врачи, учителя, волонтеры и военнослужащие, желающие применять свой опыт в мирной жизни и приносить пользу уже на гражданской службе. По его словам, партия открыта для всех, кто готов работать ради страны и людей.

Прием заявок продолжится до 30 апреля. Регистрация избирателей пройдет с 20 апреля по 29 мая через портал «Госуслуги», а само голосование — с 25 по 31 мая на сайте «Единой России».