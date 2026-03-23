Волонтеры из Воскресенска передали новую партию гумпомощи бойцам СВО

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Системная работа по поддержке участников специальной военной операции продолжается в городском округе. Очередную партию собранной гуманитарной помощи передали в Центр поддержки участников СВО и их семей волонтеры и специалисты молодежного центра «Олимпиец».

В состав гуманитарного груза вошли медикаменты, средства личной гигиены и продукты длительного хранения. Жители Воскресенска регулярно приносят необходимые для военнослужащих вещи в центр «Олимпиец».

Пункт приема гуманитарной помощи открыт ежедневно по адресу: улица Цесиса, дом № 17. Время работы: с 9:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.

