Волонтеры из Серпухова заняли первое место в рейтинге добрых дел Подмосковья

Серпуховский штаб «Волонтеры Подмосковья» занял первое место в регионе и 26 во всей России на федеральной платформе добрых дел ДОБРО.РФ. Это стало возможным благодаря активному участию неравнодушных жителей округа, которые безвозмездно оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

Волонтеры поддерживают бойцов специальной военной операции, участвуют в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды, а также проявляют заботу о бездомных животных.

Кроме того, они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, принимают участие в субботниках и поддерживают различные экологические инициативы.

Волонтеры опекают бездомных животных, обеспечивают их кормом и ищут новых хозяев.

«Выражаем огромную благодарность каждому волонтеру Серпухова! Ваше неравнодушие, самоотверженность и готовность прийти на помощь — это бесценно!», — сообщили в администрации округа.