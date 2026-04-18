Волонтеры из Приморья отправили в зону СВО 10 тонн гумпомощи

Жители Владивостока собрали 10 тонн гуманитарной помощи для военных, находящихся в зоне проведения спецоперации. Груз отправили в большом контейнере через всю страну в сопровождении волонтеров.

Бойцам передали генераторы, мотоциклы, технику, воду, теплую одежду и другие необходимые вещи.

Ранее гуманитарный груз российским военнослужащим отправили жители Ступина. Его доставкой на передовую займется боец, который приехал в Подмосковье в отпуск. Даже во время отдыха он проводит «Уроки мужества», поддерживает семьи погибших и продолжает помогать сослуживцам.

С участником СВО побеседовали глава округа Сергей Мужальских и депутат Мособлдумы Андрей Голубев, они обсудили меры поддержки военнослужащих и их семей. Боец получил оборудование и гуманитарный груз прямо во время встречи.