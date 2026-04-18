Еще один гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ступина

В Ступине участнику специальной военной операции передали генератор и гуманитарный груз прямо во время встречи с местной администрацией. Боец приехал в отпуск, но и здесь продолжает помогать: проводит «Уроки мужества», поддерживает семьи погибших и участвует в доставке гуманитарной помощи.