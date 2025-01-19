Волонтеры из Подольска наградили 28 добровольцев за помощь участникам СВО

В городском округе Подольск волонтеры движения «Ангелы фронта» отметили 28 активных жителей за помощь военнослужащим спецоперации. Всего на торжественной церемонии вручили 16 медалей и 18 благодарностей.

Медали и благодарности получили те, кто помогает доставлять гуманитарную помощь защитникам. На торжественной церемонии присутствовали и представители соседних муниципалитетов. Среди них — жительница Чехова Ирина Сухоцкая.

«Уже не первый год мы сотрудничаем с „Ангелами фронта“. Руководитель и основатель организации Кристина Грек обращается ко мне, потому что моя группа „Дом добра“ помогает всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мы познакомились, когда ей нужны были вещи для обычных жителей Донецкой и Луганской народных республик», — сказала активистка.

Боец с позывным Воин с историей, в свою очередь, вручил Кристине Грек снятый с побежденного противника орден.

Отметим, что сегодня в волонтерском движении «Ангелы фронта» состоят свыше тысячи добровольцев. Больше двух лет участники организации собирают и доставляют гуманитарный груз бойцам на фронт, а также помогают тем, кто находится в сложной ситуации.

Напомним, руководителю и основателю организации Кристине Грек ранее вручили благодарность губернатора Московской области за содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе и достойном воспитании детей. Жительница Подольска и жена участника спецоперации, помимо волонтерской деятельности, воспитывает двоих детей.