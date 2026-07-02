Волонтеры из Ногинска передали гумпомощь участникам СВО

Коллектив из Центра образования № 4 передал волонтеру СВО Дмитрию Качараве антенну и монитор. В ближайшее время гуманитарный груз отвезут и передадут военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий.

Также бойцам из шестой казачьей бригады передадут специальное оборудование, маскировочные сети и антидроновые одеяла.

Дмитрий сотрудничает с образовательным учреждением уже не первый год. По мере возможности педагоги вместе с детьми вносят свой посильный вклад в общую победу.

Кроме этого, не раз были организованы телемосты с учащимися из школы № 4 имени Р. Салькова. Между ребятами завязались дружеские отношения. Ногинские школьники в течение года собирали гуманитарную помощь для Луганской школы.

«Ждем вас, ребята домой, с победой!» — именно с такими словами представители учебного заведения передали оборудование.