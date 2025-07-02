Волонтеры из Лыткарина доставили гуманитарную помощь в зону СВО
Волонтеры из организации «Русские своих не бросают» в очередной раз проявили свою гражданскую позицию и отправились в зону специальной военной операции, а также в Белгородскую и Курскую области, доставив гуманитарную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Их миссия — не просто передать необходимые вещи, а поддержать боевой дух солдат и оказать помощь мирным жителям.
«Отвезли ребятам медикаменты, аптечки тактические, форму, продукты, сладкое к чаю, запчасти на машины по запросу. Также передали маскировочные сети, одеяла, пятиточечники, костюмы лешего, стропы эвакуационные и носилки», — сообщил лидер организации Сергей Веселов.
Также он добавил, что волонтеры не останавливаются на достигнутом и уже активно готовятся к новой поездке, в рамках которой планируется посетить пять подразделений. Склад организации «Русские своих не бросают» находится по адресу: улица Первомайская, д. 18/5.