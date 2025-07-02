Волонтеры из Лыткарина доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Волонтеры из организации «Русские своих не бросают» в очередной раз проявили свою гражданскую позицию и отправились в зону специальной военной операции, а также в Белгородскую и Курскую области, доставив гуманитарную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Их миссия — не просто передать необходимые вещи, а поддержать боевой дух солдат и оказать помощь мирным жителям.