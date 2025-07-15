Волонтеры из Лосино-Петровского провели мастер-класс на областном фестивале

Масштабное мероприятие проходило в Красногорске и посвящалось пятилетию движения «Волонтеры Подмосковья». Лосино-Петровский округ на фестивале представила команда «Нити единства».

Волонтеры из Лосино-Петровского провели мастер-класс по изготовлению браслетов добра. Локация пользовалась большим спросом и интересом у участников фестиваля. Команду юных тружеников посвятили в «Волонтеры Подмосковья», вручив им волонтерские книжки.

На фестивале также проходили мастер-классы по сборке и разборке автомата, обучению управлением беспилотниками на симуляторе, работал мобильный музей с трофеями специальной военной операции.

В рамках мероприятия состоялось несколько панельных дискуссий. В одной из них — с представителями волонтерского корпуса «Интервидения» — участвовали министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, телеведущая, журналист и общественный деятель Яна Чурикова.

Завершился фестиваль концертом. Хедлайнером музыкальной части программы стал популярный исполнитель, автор песен, музыкант и блогер Akmal’.