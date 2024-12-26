Волонтеры из Лосино-Петровского отправят бойцам СВО новую партию сухих супов

К депутату Госдумы Александру Толмачеву обратилась жительница Лосино-Петровского Зоя Глухова. Вместе с другими волонтерами она готовит сухие супы для бойцов СВО. Народный избранник прислал активистам свыше трех центнеров овощей.

Волонтер Зоя Глухова обратилась к депутату Государственной думы, заместителю секретаря Московского областного отделения партии по организации волонтерского движения Александру Толмачеву с проблемой благоустройства дворовой территории. Во время общения народный избранник узнал, что женщина совместно с другими добровольцами помогает фронту: готовит сухие супы и отправляет их в зону специальной военной операции.

Александр Толмачев передал волонтерской группе более трех центнеров овощей, а глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав отправил специи.

«Люди собираются, чтобы помочь нашим военнослужащим, вкладывают в труд тепло сердец, которое согревает на передовой. Добровольцы готовы тратить на помощь фронту самое ценное — свое время. А мы вместе с Сергеем Джеглавом сделали свой вклад и поддержали их ресурсами, чтобы у солдат и офицеров были горячие первые блюда», — поделился Александр Толмачев.

Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав добавил, что недавно приобрел материалы для плетения маскировочных сетей и передал волонтерам во Фрязине, а также оплатил годовую аренду помещения в щелковском микрорайоне Бахчиванджи. Там добровольцы также плетут сети.