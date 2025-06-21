Волонтеры из Люберец восстановили и передали более 50 машин в зону СВО

С начала специальной военной операции команда волонтеров «Братские сердца» из городского округа Люберцы отремонтировала и восстановила 52 автомобиля, которые были направлены в зону СВО. Как рассказал глава округа Владимир Волков, у организации есть собственная специализированная площадка, где добровольцы-мастера занимаются ремонтом, модернизацией и даже сборкой автомобилей с нуля.

Недавно волонтеры отправили в зону СВО усовершенствованный багги для эвакуации раненых, запасные части для техники, продукты питания и другие необходимые материалы. Отремонтированные машины используются для снабжения войск и перевозки раненых, а мотоциклы — для разведывательных задач.

Кроме того, волонтеры доставляют на восстановленных автомобилях строительные материалы, инструменты, медикаменты, сухие пайки, одежду и другую гуманитарную помощь. В настоящий момент готовится очередной груз по запросам военнослужащих.

Всего с помощью отремонтированной техники было доставлено около 25 тонн гуманитарных грузов.