Волонтеры из Люберец расчистили снег у дома семьи участника СВО

Как рассказала руководитель местного отделения Мария Калугина, в период аномальных снегопадов волонтеры ежедневно выезжают по обращениям жителей. Только за последние дни помощь получили несколько пожилых людей и семей участников специальной военной операции.

Мария Калугина подчеркнула, что сильные снегопады создают реальные трудности для тех, кто остается один. Активисты стараются реагировать максимально быстро, особенно когда речь идет о родных военнослужащих.

Обо всех нештатных ситуациях можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (495) 503-30-00 или на короткий номер 112.