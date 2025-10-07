Волонтеры из Люберец передали кроссовый мотоцикл бойцу СВО

Ассоциация ветеранов СВО городского округа Люберцы передала очередной гуманитарный груз, бойцу Равшану Давранову, который выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Ему вручили кроссовый мотоцикл.

Эта техника существенно повысит мобильность подразделения и поможет эффективнее выполнять поставленные задачи.

Обеспечить бойца мототехникой удалось благодаря содействию главы муниципалитета Владимира Волкова, а также поддержке благотворительных фондов «Братские сердца» и «Домашний очаг».

«Такая техника существенно помогает нашим бойцам выполнять боевые задачи, оперативно перемещаться и реагировать на возникающие ситуации. Поддержка волонтеров и неравнодушных людей напрямую влияет на успех наших ребят на передовой. Благодарю всех, кто не остается в стороне и по-настоящему заботится о наших бойцах», — подчеркнул руководитель люберецкой Ассоциации Александр Кулагин.