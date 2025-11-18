Волонтеры из Ленинского округа передали партию гумпомощи для бойцов СВО

В состав гуманитарной помощи вошли не только продукты с долгим сроком хранения и консервы, но и комплектующие для дронов, теплая одежда, обувь, средства гигиены, влажные салфетки, маскировочные сети и другие необходимые предметы.

«Запрос на сбор помощи поступил от матери одного из бойцов и самих военнослужащих. Благодаря содействию администрации Ленинского округа и таджикской диаспоры, необходимые вещи были собраны. Помощь оказывается на постоянной основе, отправки осуществляются еженедельно, порой и дважды в неделю. На склад привозят груз, который мы формируем и распределяем по разным направлениям. Мы стремимся делать все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым», — рассказала организатор движения «Пчелки добрых дел» Ольга Кудинова.

Напомним, в Ленинском округе действуют постоянные пункты сбора гуманитарной помощи. Они работают на базе всех территориальных отделов администрации округа, в здании кинотеатра «Искра», в помещении муниципального учреждения по работе с молодежью «Энергия», в военно-патриотической центре «Стратегия» и в ряде других территорий округа.