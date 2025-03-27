Волонтеры из Котельников изготовили значки в поддержку бойцов СВО

В столярной мастерской Центра молодежного инновационного творчества «Призма» прошел творческий мастер-класс для активистов «Молодой Гвардии Единой России». На лазерном станке ребята создали значки, которые отправят защитникам в зону специальной военной операции.

Творческое занятие посетила и заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо. Волонтеры создавали значки на лазерном станке по заранее заготовленным эскизам. Изделия можно прикрепить к одежде как символ поддержки бойцов специальной военной операции. Коробки со значками планируют передать с ближайшей партией гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что внимание и помощь ветеранам специальной военной операции — одно из ключевых направлений работы правительства. По поручению президента она строится на системном подходе и едином стандарте.