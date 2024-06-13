Волонтеры из Котельников доставили гумпомощь бойцам СВО

Волонтеры из штаба «Vо время» городского округа Котельники доставили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса. Команде удалось посетить шесть населенных пунктов и встретиться с представителями четырех воинских частей.

Перед отправлением в поездку настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери отец Павел провел молебен на благополучное начало дела.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин отметил, что гуманитарная помощь — это лишь малая часть поддержки наших солдат и жителей пострадавших регионов. Для каждого, кто защищает Родину, любая помощь, моральная поддержка и послание из родных мест имеют огромное значение.

Напомним, что многие организации, волонтеры и жители округа с самого начала специальной военной операции ведут сбор помощи для бойцов, а школьники пишут письма с добрыми словами и пожеланиями победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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