Волонтеры из Еврейской автономной области передали мотоцикл участникам СВО

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, в начале января получили мотоцикл от группы волонтеров «ZOV сердца» из Еврейской автономной области. Об этом сообщили в Управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства региона.

«Мотоцикл — это незаменимая вещь для выполнения боевых задач. Благодаря размерам он может проезжать там, где не могут автомобили и квадроциклы», — добавили там.

В ноябре президент Владимир Путин назначил временно исполняющей обязанности главы региона бывшую руководительницу управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марию Костюк. Ее сын — старший лейтенант Андрей Ковтун — погиб в зоне спецоперации в 2022 году. Офицера посмертно удостоили звания Героя России.