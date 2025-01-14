Волонтеры из Дубны передали в госпитали бойцам СВО чехлы для аппарата Илизарова

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Семья Овчинниковых из Дубны предложила идею наносить на сапожки для аппарата Илизарова жизнеутверждающие надписи. Они подбодрят проходящих лечение бойцов СВО. Готово 50 таких чехлов, волонтеры развозят их по госпиталям.

Александр и Екатерина Овчинниковы вышили веселые фразы на ткани, а сшили чехлы сотрудники дубненского швейного предприятия под руководством Николая Шлыкова. Надписи на тканевых сапожках разные: «Первый танцор на деревне», «Это — чтобы девчонки догнали», «Стальной характер» и другие. Такие изделия поддержат моральный дух героев специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в госпиталях.

Уже сшили 50 чехлов с жизнеутверждающими надписями для аппарата Илизарова. Их передают штаб благотворительного фонда «Батальон» городского округа Дубна. Оттуда изделия забирают волонтеры и развозят их по госпиталям Москвы и Подмосковья.

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