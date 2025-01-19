Волонтеры из Домодедова рассказали о письмах с поддержкой для бойцов СВО

Домодедовские волонтеры проинформировали жителей округа, как отправить письмо с поддержкой для участников спецоперации. Поучаствовать в акции может любой желающий.

Волонтеры из городского округа Домодедово написали письма на фронт бойцам специальной военной операции. Такие послания, по словам военнослужащих, укрепляют боевой дух.

Жителей округа добровольцы тоже приглашают присоединиться к акции и отправить послания защитникам. Для этого письмо с теплыми пожеланиями необходимо передать в любое учреждение молодежной политики Домодедова. Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» отправят их военнослужащим на передовую.

Послания для бойцов принимают в «Молодежном центре „Победа“» на Площади 30-летия Победы, дом № 2. Связаться с волонтерами можно по номеру: 8 (496) 793-51-53. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Таже письма поддержки можно передать в «Молодежный центр технического творчества „Интеграл“», расположенный в селе Ям на Школьной улице, дом № 14. Учреждение работает ежедневно с 10:00 до 18:00, подробности по телефону: 8 (496) 796-23-92.

Горожан с посланиями ждут также в «Центре военно — патриотического воспитания» на улице Текстильщиков, дом № 1/1 . Работает он ежедневно с 10:00 до 18:00 , позвонить туда можно по номеру: 8 (4967) 94-80-10 .