Волонтеры из Балашихи провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей

В Балашихе волонтеры группы «Сетевые пчелки» организовали мастер-класс в Центре объединения гражданских инициатив «Единые», расположенном в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Активисты пригласили партийцев присоединиться к изготовлению маскировочных сетей и сухих супов для поддержки бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Мероприятие посетил муниципальный депутат Сергей Щукин. Участники учились создавать прочные маскировочные сети, а также готовили сухие супы для отправки в зону СВО.

«Такие акции — это не только помощь в создании сетей и супов, но и символ единства нашего народа. Это поддержка тех, кто защищает Родину. Каждый может внести свой вклад, и это невероятно ценно. Я благодарю „Сетевых пчелок“ и других волонтеров за их труд, а партия „Единая Россия“ всегда готова поддерживать такие инициативы», — подчеркнул Сергей Щукин.

В ближайшие дни собранные материалы и продукты будут переданы бойцам в зону специальной военной операции, чтобы поддержать их в выполнении задач.