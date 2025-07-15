Волонтеры из Балашихи получили награды за поддержку семей участников СВО

Муниципальный депутат Светлана Тананова встретилась с активистами волонтерской группы «Ангелы Зари» в Балашихе. Главной целью мероприятия стало вручение благодарственных писем от главы города Сергея Юрова за вклад волонтеров в помощь семьям мобилизованных и участникам специальной военной операции.

На встрече Светлана Тананова высоко оценила работу волонтеров, назвав их настоящими героями современности.

Волонтеры «Ангелы Зари» регулярно оказывают адресную поддержку: доставляют продукты, одежду, предметы первой необходимости, организуют гуманитарные грузы, предоставляют психологическую помощь и заботятся о детях участников СВО. Кроме того, они собирают и обрабатывают заявки от нуждающихся, обеспечивая оперативную помощь.

В ответ волонтеры поблагодарили за признание и заверили, что продолжат свою миссию. Их деятельность остается важной частью общей поддержки защитников и их семей, укрепляя связь между обществом и теми, кто находится на передовой. Благодарственные письма стали символом признания их самоотверженного труда и вдохновением для дальнейшей работы.