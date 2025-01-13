Волонтеры из Балашихи отправили на передовую 50 маскировочных сетей

В Балашихе волонтеры организовали очередную отправку гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. В этот раз в состав груза вошли 50 маскировочных сетей, а также обереги и письма, написанные школьниками.

Маскировочные сети размером 3×6 метров были сплетены волонтерами группы «Сетевые пчелки Балашихи». С момента создания группы в мае 2023 года они успели передать на фронт более 2,8 тысячи таких сетей. Это свидетельствует о постоянной поддержке и активной работе волонтерского движения в регионе.

«Мы отправляли грузы на Белгородское и Курское направление, а в этот раз передаем адресную помощь нашим танкистам, которые выполняют боевые задачи на Харьковском направлении», — сообщила руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Напомним, что в городе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи, куда жители могут приносить необходимые вещи и поддерживать бойцов: проспект Ленина, 7/1, улица Парковая, 7, улица Октябрьская, 11.

Дополнительная информация о других пунктах сбора и необходимых для бойцов вещах размещена на сайте.