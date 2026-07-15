Волонтеры Истры подключились к разбору разрушенных налетом БПЛА жилых домов

Массированный налет украинских беспилотников в ночь на понедельник, 13 июля, разрушил частные дома в поселке Пионерском муниципального округа Истра. Как сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева, работа по разбору завалов и расчистке территории продолжается до сих пор.

Сначала на месте работали только сотрудники коммунальных служб. Сегодня к ним на помощь пришли волонтеры и активисты общественных организаций.

«Собрались на месте происшествия и начали свой рабочий день с оказания помощи в разборе завалов представители ряда муниципальных учреждений округа и сотрудники окружной администрации», — заявила Витушева.

Глава округа подчеркнула, что администрация находится на постоянной связи с жителями пострадавших домов в поселке, а также в деревнях Бабкино и Загорье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в минувший понедельник, 13 июля, сообщил, что в Пионерском после падения БПЛА погибли три местных жителя, еще трое пострадали. В результате налета загорелись пять частных домов.

Всего в воздушном пространстве Московской области дежурные средства противовоздушной обороны и РЭБ ликвидировали 81 летательный аппарат. Беспилотники уничтожили над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Истрой, Раменском, Можайском, Волоколамским и Чеховским округами, а также над Озерами, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной.