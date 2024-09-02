Волонтеры эвакуировали ветерана ВОВ из курского приграничья

Волонтеры эвакуировали из Коренево 96-летнюю ветерана ВОВ Тамару Левченко

Фото: РИА «Новости»

Курские волонтеры вывезли из районного центра Коренево ветерана Великой Отечественной войны. Об этом РИА «Новости» сообщила волонтер Мария Скроб.

«Сегодня вывезли из Коренево 96-летнюю Тамару Левченко. Сейчас она в больнице в Рыльске, ее прокапывают, но там ее оставить нет возможности, так что решается, в какую больницу ее определить», — рассказала она.

Скроб добавила, что волонтеры навещали женщину несколько недель. Она находилась в селе, которое регулярно обстреливали ВСУ. Ей привозили продукты и лекарства, так как она отказывалась уезажть. Решилась на отъезд только тогда, когда снаряд взорвался рядом с ее домом.

Скроб сказала, что волонтеры выносили ветерана на руках, «просто рванули на свой страх и риск» за ней.

Ранее спасатели МЧС вывезли 160 человек из курского приграничья.

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