МЧС заявило о воссоединении 443 эвакуированных семей из Курской области

Сотрудники МЧС за минувшие сутки вывезли из приграничных районов Курской области 160 человек, откуда их доставят в Калужскую область и Подмосковье. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МЧС Артем Шаров.

Он пояснил, что переселение жителей приграничья проводят при поддержке военных и при участии глав районов, властей региона и волонтеров.

«Во встречающих регионах организовано размещение курян в ПВР на базе домов отдыха и детских оздоровительных лагерей», — привел заявление Шарова «Интерфакс».

Представитель ведомства добавил, что за сутки через «горячие линии» удалось восстановить связь с родственниками 19 эвакуированных жителей, а всего с близкими воссоединились 443 семьи.

Шаров добавил, что во пунктах временного размещения в 29 российских регионов находятся более 10 тысяч приграничных районов Курской области, из которых более 2,7 тысячи — дети. Остальные эвакуированные разместились у родственников.

Кроме того, выехавшие с опасных территорий люди получают выплаты. На сегодняшний день общая сумма составила 1,1 миллиарда рублей. Заявки продолжают поступать через портал госуслуг.

Помощь жителям приграничных районов Курской области оказывают по всей России. Члены клуба «Активное долголетие» в Химках собрали гуманитарный груз, в который вошли более тонны медикаментов, средств личной гигиены и продовольствия для отправки в пострадавший от обстрелов регион.