Волонтеры «Боевого братства» из Балашихи передали гумпомощь в зону СВО

Представители Балашихинского отделения «Боевого братства» передали гуманитарную помощь 106-му отдельному артиллерийскому полку воздушно-десантных войск, дислоцированному на Курском направлении. Миссию выполнили волонтеры Михаил Мисник и Дмитрий Репейко под руководством Василия Лукунина.

В состав груза вошли предметы первой необходимости, медикаменты, тепловизоры и специализированное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Особое место заняли письма и рисунки от школьников Подмосковья, которые стали символом моральной поддержки и веры в успех военнослужащих.

«Эта акция стала возможной благодаря объединенным усилиям множества людей, которые внесли свой вклад в поддержку наших бойцов. Сбор средств и необходимых вещей продолжался несколько недель и завершился успешно», — сообщили в организации.

Передача помощи прошла непосредственно на линии фронта. Командование полка выразило глубокую благодарность за поддержку, подчеркнув, что она не только улучшает условия службы, но и значительно укрепляет боевой дух солдат.