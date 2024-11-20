Волонтеры в Балашихе изготовили окопные свечи для участников СВО

С начала специальной военной операции жители Балашихи активно поддерживают защитников, внося свой вклад в общую помощь. Дети пишут письма поддержки, создают рисунки и открытки, а взрослые собирают гуманитарную помощь, вяжут теплые носки и плетут маскировочные сети.

Недавно в Центр объединения гражданских инициатив «Единые», работающий на базе Общественной приемной балашихинского отделения партии «Единая Россия», обратилась жительница города Анна Губарева с инициативой оказать волонтерскую помощь участникам СВО. На ее запрос откликнулся Фонд «Защита» и член партии «Единая Россия» Сергей Чураков.

«Мы организовали мастер-класс, на котором совместно с Анной и ее дочерью Василисой, а также учениками 7 класса школы № 30 в рамках реализации акции „Светоч для героя“ произвели небольшие горелки для фронта — окопные свечи. Они очень важны и нужны. Горит такая свеча около 3,5-7 часов, давая свет и тепло. Ее можно погасить и зажечь заново. У свечи можно погреться, посушить обувь, подогреть еду, вскипятить воду», — рассказала заместитель исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Ирина Митюрина.

На мероприятии также были изготовлены заготовки для производства 230 комплектов сухого армейского душа. Все предметы будут переданы бойцам в зону СВО в составе очередной партии гуманитарного груза, формируемого на базе «Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта „Защита“».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».