Волонтеров в Серпухове наградили именными медалями за помощь участникам СВО

В Едином центре поддержки участников СВО и их семей прошла встреча с активистами организации «Серпуховские Добротворцы». Эти неравнодушные люди, объединенные желанием помогать бойцам на передовой, были отмечены именными медалями за свой вклад.

На встрече, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, присутствовали Лидия Халачева, руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей, Надежда Еремина, руководитель Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, а также Андрей Павлов, директор Аварийно-спасательной службы «Юпитер». Особым гостем стал военный врач с позывным «Мороз», сын одной из волонтеров, который спасает жизни на передовой.

«Уже три года наши добротворцы без выходных и праздников трудятся в волонтерских центрах. Мужчины занимаются нарезкой и развозкой сетей и тканей, женщины плетут, оплетают и шьют. Сегодня мы чествуем самых активных», — рассказала руководитель Серпуховских Добротворцев Татьяна Агафонова.

Напомним, «Цеха Серпуховских Добротворцев» находятся по двум адресам: на втором этаже ТРЦ «Корстон» по адресу: Борисовское шоссе, 1, и в Богоявленской церкви на Пролетарской улице, 86.